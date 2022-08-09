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От восьми до семи лет проведут в колонии участники наркодилерской группы из Тюмени

Происшествия, 19:30 09 августа 2022

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

От восьми до семи лет проведут в колонии строгого режима участники наркодилерской группы из Тюмени. Организацию из трех жителей областного центра полицейские задержали в январе 2021 года. При обыске у них обнаружили более килограмма синтетических наркотиков. Расследование продолжалось год, решение Калининский суд вынес 9 августа, сообщает прокуратура Тюменской области.

Житель Тюмени создал организованную группу для сбыта запрещенных веществ. В ее состав вошли еще два горожанина. 8 января 2021 года организатор через тайник приобрел более 1,3 кг мефедрона и амфетамина. Часть из них он расфасовал и также через тайники передал сообщникам для сбыта. Через время они попали в поле зрения правоохранительных органов. При задержании организатор группы находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил одному подсудимому восемь лет, остальным - по семь лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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# запрещенные вещества , суд , тюрьма

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