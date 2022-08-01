Владимир Якушев поздравил строителей УФО с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительная отрасль играет важнейшую роль в российской экономике. Строитель – одна из самых востребованных и популярных в стране профессий. Для Уральского федерального округа, промышленного сердца России, это справедливо вдвойне.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя жителей округа с Днем строителя.

По словам полпреда, вызовы, с которыми столкнулась Россия, не обошли стороной строительный комплекс. Перед строителями возникли сложные и амбициозные задачи.

"Уверен – отрасль достойно с ними справится. Так происходило всегда. Так будет и теперь", - подчеркнул Владимир Якушев и отметил, что важно, чтобы все объекты были достроены. И стартовали новые проекты. Меры государственной поддержки позволяют это сделать.

Но главная надежда и гордость отрасли – люди, строители-профессионалы, считает Владимир Якушев. Их труд – это благоустроенные города, современная дорожная инфраструктура, промышленные и социальные объекты. Это комфорт и лучшее качество жизни для миллионов граждан.

"Особые слова благодарности – ветеранам-строителям. Традиции, заложенные вами, – надежный фундамент, на котором стоит отрасль. Спасибо вам за верность профессии! Дорогие строители! Пусть воплощаются в жизнь самые смелые проекты! Желаю вам крепкого здоровья, новых профессиональных свершений, радости и гордости за свою работу, которую вы так хорошо делаете!" - сказал Владимир Якушев.