Тюменка на форуме "УТРО" выиграла грант на проект по борьбе с детским ожирением

| Фото: Форум "УТРО" во ВКонтакте | Фото: Форум "УТРО" во ВКонтакте

Далее в сюжете В 12 водоемах Тюменской области можно купаться

38 тыс. рублей на реализацию проекта по борьбе с детским ожирением "ПрофЕдок" выиграла тюменка Эвелина Жембровская от Росмолодежи на второй смене форума "УТРО", которая завершилась в Ханты-Мансийске 10 августа.

Главная цель инициативы – донести до родителей и их детей о последствиях заболевания, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" автор идеи.

"Я учусь в Тюмени на педиатра и ранее проводила опрос на эту тему. Все знали, что проблема мирового масштаба, но не все понимали последствия. Только 20 процентов респондентов ответили на вопросы верно. Поэтому мы с командой сделаем тысячу санитарных бюллетеней и направим их в поликлиники города. Как раз основная часть денежных средств пойдет на оплату работы дизайнера, чтобы он создал нам яркие информационно-социальные листовки, а еще часть - на их печать", - добавила Эвелина Жембровская.

Кроме этого в течение года по данной теме для учеников младших классов в школе № 5 и тюменских родителей пройдут мастер-классы. Также девушка собирается записать подкаст с детским эндокринологом, преподавателем ТюмГМУ Юлией Болдыревой, который опубликуют во ВКонтакте и Яндекс.Музыке.

"В скором времени начну писать сценарии для программ. В этом мне помогут мои друзья и за это им огромное спасибо. Они уже подсказывают, как и что лучше сделать. Еще у моей команды есть наставник – Юлия Болдырева. Она будет контролировать информационную повестку, потому что мы все равно еще студенты и можем не понимать тонкостей проблемы", - отметила тюменка.

Более подробная информация о реализации проекта появится в группе "Волонтеры-медики" во ВКонтакте.

Напомним, на форуме "УТРО" шесть тюменцев выиграли гранты на общую сумму 1 млн 498 тыс. рублей.

| Фото: предоставлено Эвелиной Жембровской | Фото: предоставлено Эвелиной Жембровской

Виктория Макарова