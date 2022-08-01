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Тюменская технология утилизации бурового шлама получила разрешение госэкспертизы

Общество, 15:57 11 августа 2022

ТюмГУ

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Созданная в ТюмГУ технология утилизации бурового шлама получила разрешение государственной экологической экспертизы до конца 2023 года. Инновационное решение повышает экологичность процесса добычи углеводородного сырья, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Одна из важных проблем, возникающих при освоении месторождений нефти и газа, связана с буровыми сточными водами, отработанным буровым раствором и буровым шламом – так называют смесь твердых частиц, образующихся при работе со скважиной. Такие отходы могут отличаться токсичностью и быть опасными для окружающей среды", - говорят специалисты.

В ТюмГУ разработали технологию, которая позволяет получать минеральный и органо-минеральный грунт из этих веществ. Его можно использовать при обустройстве тех же месторождений. Применяемая композиция добавок нейтрализует токсичные свойства и при этом содержит небольшое количество реагентов (от 3 до 12 %). Технологию утилизации применяют в пределах лицензионных участков Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. К программе присоединились более 10 профильных российский компаний.

В 2022 году разрешение государственной экологической экспертизы на применение инновационного решения продлили до конца 2023 г. Нефтедобывающие бизнесы и сервисные компании могут заключить лицензионный договор, обратившись к специалистам Технологического парка ТюмГУ.

Совершенствование технологии продолжается. В ближайшей перспективе будет создана специализированная установка, отличающаяся высокой степенью автоматизации энергоэффективности и монтажеспособности.

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# бурение , ТюмГУ

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