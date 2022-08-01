В 12 водоемах Тюменской области можно купаться

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 водоемов в Тюменской области получили положительное заключение на использование для купания. Им выданы санитарно-эпидемиологические заключения на один летний сезон, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

На 29 июля в регионе купаться можно было в 11 водоемах. 12-м стал обводненный карьер на 19 км Ялуторовского тракта.

Соответствуют всем санитарным требованиям следующие водоемы: база отдыха "Верхний Бор" - акватория озера Верхнее кривое; центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" - пруд на 19 км Червишевского тракта; ООО "Дардиель-Ски" (Кулига парк) - озеро на 32 км Ирбитского тракта; центр "Витязь" в Тюменском районе, 21 км Ялуторовского тракта - акватория озера Андреевское; центр "Серебряный бор" - озеро Нижнее кривое; этот же центр, но в районе озера Якушкино; детский центр "Ребячья республика" - озеро Андреевское; лагерь "Олимпийская Ребячка" - озеро Полушинское; центр туризма и детского творчества" Ялуторовска – озеро Сингуль; лагерь "Дружба" - озеро Малая Старица; Центр закаливания и плавания в холодной воде "Аквайспорт" - озеро Липовое; обводненный карьер на 19 км Ялуторовского тракта - 29 квартал Винзилинского участкового лесничества.