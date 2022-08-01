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Моор: строители вносят огромный вклад в укрепление экономической устойчивости Тюменской области

Губернатор, 08:43 14 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строители вносят огромный вклад в укрепление промышленной, социальной и экономической устойчивости Тюменской области. Благодаря их труду на протяжении многих лет регион входит в число лидеров по объемам жилищного строительства, одним из первых в стране включился в реализацию механизмов комплексного развития территорий.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем строителя.

По словам главы области, совместно и хорошими темпами удается реализовывать масштабные программы по расселению граждан из аварийного жилья, возведению нужных тюменцам социальных объектов, создавать современные транспортные магистрали, строить безопасные и качественные дороги.

"Эти успехи и заметные для всех наших земляков результаты складываются из вашей ежедневной кропотливой и ответственной работы, вашего профессионализма, верности выбранному делу и славным традициям, которые заложили ветераны отрасли. Желаю вам и в дальнейшем добиваться трудовых побед, созидать на благо Тюменской области и России. Здоровья, счастья и всего самого доброго вам и вашим близким!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День строителя

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