Современная котельная с дистанционным управлением возводится в районе ММС Тюмени

| Фото: ao-ustek.ru | Фото: ao-ustek.ru

Современная котельная с дистанционным управлением возводится в районе ММС Тюмени. Ее собирают из специальных блоков на ул. Мелиораторов. Конструкцию доставили частями с завода, внутри находится уникальное оборудование: оно подстраивается под температуру воздуха и выдаёт столько тепла, сколько необходимо.

"Сборка почти завершена, остались внутренние работы. Сейчас идут соединения первого и второго этажей. Собираются узлы, которые невозможно было собрать на месте", - сообщил представитель подрядной организации Игорь Костицин.

Блочно-модульная котельная будет работать на газу. Управлять оборудованием специалисты планируют дистанционно. Современное здание возвели на месте старого. Оно было построено 1983 году и подавало тепло с перебоями.

"Дымовая труба очень ветхая, само строение старое, а оборудование исчерпало свой ресурс. Поэтому и было принято решение об устройстве блочно-модульной котельной, полностью с заменой оборудования", - добавил технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.

В Тюмени возведено уже 10 таких котельных. Несмотря на небольшую площадь сооружение может отапливать целый район, сообщает "Вслух.ру".

Отметим, что в период с 2023–2027 годов запланирована реконструкция еще 28 котельных Тюмени.