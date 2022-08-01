Тюменцы и гости города оставляют пожелания региону на арт-объекте "Народная открытка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Жители и гости области оставляют добрые слова региону на арт-объекте "Народная открытка" на площади 400-летия Тюмени 14 августа. В 12 часов здесь началась праздничная программа "Земля больших людей", посвященная 78-й годовщине со дня образования области.

Арт-объект - это куб с белыми стенами. Свои пожелания региону уже оставили горожане, гости из Удмуртии, Когалыма, с. Першино. "Желаем нашему краю процветания. Пусть жизнь с каждым годом будет комфортнее, безопаснее и качественнее. С Днем области!" – написал кто-то из посетителей площадки.

Гости праздника фотографируются рядом с арт-объектом с хештегами #моеместосилы, #земоябольших.

"Пожелание Тюменской области может написать любой желающий. Арт-объект будет находиться здесь целый день. Не исключено, что после праздника открытка останется на площади", – рассказала куратор площадки Шнара Кужатова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздник на площади 400-летия продлится до 20 часов.

Инна Пахомова