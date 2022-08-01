Тюменская область сохраняет культуру и стремится к новым прорывным технологическим решениям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Каждый может стать в Тюменской области большим человеком, если он делает одно большое нужное дело. Так считает заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

В составе делегации из других гостей он ознакомился с главной праздничной площадкой на площади 400-летия Тюмени, где в 12 часов стартовала программа "Земля больших людей", посвященная 78-й годовщине со дня образования области. Там он присоединился к арт-акции "Народная открытка" и оставил пожелание региону. Гостям представили выставку техники от МЧС, рассказали о коте-пожарном Семене, прославившемся на всю страну. Выставка "Земля умелых мастеров" удивила разнообразием промыслов: здесь есть ковроткачество, создание предметов из железа, дерева и многое другое. В двух шатрах арт-пространства гостей познакомили с разработками тюменской молодежи, картинами современных авторов и коллекцией одежды.

"Мы посетили площадки, связанные с многонациональным составом региона. Увидели, как мастера хранят многовековые традиции. Сегодня это распространяется во всем. Например, сотрудники МЧС бережно хранят технику, экспонаты машин, мотоциклов 50-60 годов", – поделился впечатлениями от увиденного заместитель губернатора Тюменской области.

Он подчеркнул, что в праздник гармонично интегрировали современные молодежные площадки, например, мобильные классы по шести IT-дисциплинам, которые могут останавливаться в разных муниципалитетах, выставка работ учеников школы инженерного резерва ТИУ.

"Представители школы инженерного резерва ТИУ продемонстрировали современные подходы, используемые учениками в проектах. Эти стартапы настоящие компании рассматривают уже как проекты, которые будут готовы профинансировать завтра. Ребят именно так и учат, что проект нужно делать не ради себя самого, а ради того, чтобы идея была внедрена. Нам показали шоколадный 3D-принтер. Это посыл всему нашему ресторанному и кофейному сообществу: ребята, ставьте у себя шоколадные принтеры и пусть это станет фишкой нашего региона. Видим, как набирают обороты электромобили. И опять же наши ребята из школы инженерного резерва сделали свой первый электрический мотоцикл, на котором они катаются по площадке. Наверно, сегодня все это полноценно показывает, что регион сохраняет культуру и стремится к новым прорывным технологическим решениям. Самое главное, у нас всегда есть место, где мы можем объединиться. Это большая Тюменская область", – добавил Андрей Пантелеев.

Отметим, праздник на площади 400-летия продлится до 20 часов.

Инна Пахомова