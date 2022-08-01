Шоколадный 3D-принтер и электромотоцикл показали на площади у драмтеатра

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Около десяти разработок учеников Школы инженерного резерва ТИУ показали на выставке научных достижений школьников региона на площади 400-летия Тюмени 12 августа. Среди них – шоколадный 3D принтер, робот-паук, электромотоцикл.

"Дети в течение года реализовывали различные проекты. Например, на выставку привезли электроуправляемую тележку, она может быть полезна в продуктовых магазинах, перевозить товары. Также они создали электромотоцикл. Сегодня мы говорим об импортозамещении, альтернативных источниках энергии. Электромотоцикл – это один из прототипов. Проект, реализованный учащимися 10 класса, достоин того, чтобы пустить его в массовое производство", – рассказал корреспонденту руководитель Школы инженерного резерва ТИУ Алтынбек Акжолов.

Также выставили будильник, на табло которого нужно набрать определенные комбинации, чтобы он выключился, умный скворечник с панелями для получения солнечной энергии – может использоваться в качестве источника света в любом парке, робот-паук с дистанционным управлением, оснащенный камерой.

Мобильный шоколадный принтер, проект которого ранее победил на Всероссийском конкурсе "Инженерный резерв России", вызвал интерес у посетителей площадки.

"Он предназначен для кондитеров. Мы считаем, что принтер потенциально готов реализовываться в рамках стартапа и тиражироваться на всю страну", – добавил Алтынбек Акжолов.

Над каждым из проектов работала команда минимум из семи детей. Алтынбек Акжолов подчеркнул, что ребята, которые учатся в школе инженерного резерва, представляют собой компанию, в которой есть гендиректор, главный инженер, главный маркетолог и другие сотрудники. Они составляют бизнес-планы, стратегию развития, дизайн-проекты. В течение учебного года дети не просто знакомятся с инженерной деятельностью, но и творчески развиваются. Горожан пригласили на экскурсию в школу. Занятия в учреждении дополнительного образования стартуют 12 сентября.

Выставки проектов будут проводить по 10 сентября на разных площадках областной столицы. Ознакомиться с расписанием можно по ссылке.

Инна Пахомова