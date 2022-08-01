В Тюменской области запустили пилотную программу "Стартап в 16"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пилотную программу для старшеклассников "Стартап в 16" запустили в Тюменской области с 8 августа по 25 сентября. Учащиеся 8-11 классов смогут пройти бесплатную обучающую программу по предпринимательству: при поддержке тюменских предпринимателей упакуют свои первые стартапы и представят их федеральным инвесторам.

Для участия старшеклассникам необходимо зайти на платформу, зарегистрироваться и пройти образовательный курс "Первый стартап: от идеи до инвестиций".

"А дальше – упакуй свой первый бизнес-проект при участии ведущих тюменских предпринимателей и участвуй в конкурсе стартапов. В случае победы будет возможность представить свой проект настоящим федеральным инвесторам, получить обратную связь и поддержку", - говорит гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Регистрация на платформе бесплатная и займет не более 1 минуты. Специальный код для входа на платформу: city.