Мастера учат тюменцев ткать и создавать кукол на выставке в День области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Выставка народных художественных промыслов "Земля умелых мастеров" поделена по национальному признаку. Это подчеркнула директор регионального департамента культуры Елена Майер на празднике "Земля больших людей", который развернулся на площади 400-летия Тюмени в День области, 14 августа.

"В этом году мы задумали провести фестиваль ремесленников и мастеров по национальной принадлежности. Тюменская область – многонациональный регион, в котором проживают представители более 150 национальностей. У каждого есть свои традиции, праздники и, конечно, свои мастера. В Год нематериального культурного наследия это очень кстати, когда мы можем представить всю палитру национального мастерства. Действительно, мы сегодня увидели, насколько богато и разнообразно творчество в нашем регионе. Умельцы с таким удовольствием делились своими знаниями на бесплатных мастер-классах для горожан", – поделилась Елена Майер.

В палатке, где разместились представители общественной организации "Союз армян Тюменской области", гостям предложили сделать кукол, символизирующих домашний очаг и уют. В руках у игрушки – гранат. Это символ плодородия. Его можно встретить на многих картинах армянских художников и в культуре в целом, отметила представитель диаспоры Ануш Овеян.

"У каждой культуры есть свои направления, но есть и те, что объединяют представителей разных национальностей. Наверное, изготовление кукол свойственно каждому народу. Это такая традиция, идущая из детства. Именно для детей создавали кукол, вкладывая свои смыслы. В игрушке всегда можно увидеть ту или иную историю. Каждый предмет, каждая маленькая деталь имеет свое значение", – поделилась впечатлениями от мастер-класса директор департамента культуры Тюменской области.

Здесь же, на площадке Союза армян Тюменской области, желающие могут взять в руку кисть и, слушая наставления художника Алванда Мурадханяна, сделать первые мазки.

Руководитель НКО "Тюменский дом ремесел", мастер по ткачеству, прядению и традиционной вышивке Наталья Денисова привезла на выставку свой ткацкий стан, выполненный по заказу местным мастером по дереву Николаем Молокитиным. "В моей мастерской есть станки, которым больше ста лет. Есть сибирские приспособления, из Нижнего Новгорода, с Вологды. Сегодня тку махровый ковер, как это делали наши бабушки и прабабушки. Ткачеством я занимаюсь более пяти лет. Меня учила еще моя бабушка, когда я была ребенком", – рассказала она.

Медвежья шкура привлекает внимание горожан и гостей областной столицы к павильону, в котором выставила продукцию директор промыслово-охотничьего хозяйства "Кедровый" Уватского района Ольга Куракина. Юные горожане фотографируются со шкурой хищного зверя, проверяют остроту зубов и когтей медведя пальцами. Ниже можно увидеть шкурки "мягкого золота" – соболей. "Наше предприятие - одно из самых крупных в Тюменской области и в России. В прошлом году ему исполнилось 45 лет. Я - единственная женщина-руководитель промыслово-охотничьего хозяйства. Штат работников очень большой. Охотников-любителей насчитывается 90 человек, а охотников-промысловиков – 40. Все 40 человек - ханты. Из них 20 женщин. Это самые лучшие охотницы, которые добывают и медведя, и соболя, и белку", – рассказала о своем предприятии Ольга Куракина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Основатель бренда Anara Эльвира Ахметова представила украшения из ювелирного сплава с покрытием серебра в татарском стиле. Она и разработала дизайн большинства колец, браслетов и сережек. "В основном я работаю сама, конечно, есть ювелиры, с которыми сотрудничаю", – поделилась тюменка.

Отметим, праздник на площади 400-летия продлится до 20 часов. Здесь работают разнообразные площадки, в том числе мобильный детский технопарк "Кванториум" и выставка разработок учеников школы инженерного резерва ТИУ.

Инна Пахомова