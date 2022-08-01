Модернизированные наряды жителей Тюменской области представили на празднике "Земля больших людей"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Коллекцию "Вея" представила студия моды Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета на праздничной программе "Земля больших людей" на площади 400-летия Тюмени в День области, 14 августа.

"Коллекция демонстрируют наряды жителей нашего региона. Здесь представлен синтез двух технологий – старинного золотного шитья и современного параметрического проектирования. Каждая модель содержит детали, выполненные на станках ЧПУ. Проделана большая работа при проектировании этих элементов", – поделился директор Института архитектуры и дизайна ТИУ Олег Порошин.

Авторский коллектив проекта – студенты Института архитектуры и дизайна ТИУ и члены клуба ЮНЕСКО "Сибирские золотошвеи". По словам руководителя клуба, инициатора возрождения старинного промысла Елены Сулеймановой, идея пришла после того, как президент России объявил 2022 год Годом культурного наследия народов России. "Коллекция называется "Вея" – в переводе с древнерусского "ветви". Это ветви дерева, которое идет из глубины веков и выходит в современное общество. Сначала изучали с ребятами историю костюма. Они погрузились в эту тему, сделали много интересных эскизов. Потом коллегиально отобрали основные наработки. У нас представлен тюркский мужской национальный костюм, славянский, русский народный и северный. Выбрали материалы, которые исторически использовали при золотом шитье: бархат, парча, мех, каменья, жемчуг. Самое главное внедрено параметрическое моделирование. Новое направление позволяет создавать в программе любые формы. Это вдохновило нас соединить древнейшие промыслы с современным параметрическим моделированием", – поделилась Елена Сулейманова.

Коллектив продолжит работу над созданием костюмов. Большое внимание будет уделено народам Севера. Для этого студенты подробнее изучат их быт и культуру.

Также представители Института архитектуры и дизайна ТИУ представили модели наличников, которые обучающиеся выпускают в рамках дисциплины "Макетирование". "Наши первокурсники изучают деревянное зодчество. Как нельзя лучше, это делать на наличниках, у которых больше количество деталей. Современные постройки не дают такого обилия элементов", – добавил Олег Порошин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, праздник "Земля больших людей" продлится на площади 400-летия Тюмени 14 августа до 20 часов. Здесь работают различные площадки: выставка мастеров, мобильный технопарк "Кванториум", выставка работ учеников школы инженерного резерва ТИУ и другие.

Инна Пахомова