Тюменская область получила дополнительные средства для выплат на детей от 3 до 7 лет

Фото: mintrud.gov.ru Фото: mintrud.gov.ru

До 1,4 млрд рублей увеличены федеральные субсидии Тюменской области для выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области Александр Ремезков.

Комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения Правительства России о распределении регионам дополнительных средств для софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Данные выплаты введены Указом Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Тюменской области на эти цели будет направлено в 2022 году еще 278 501,5 тыс. рублей и в результате общий объем федеральной поддержки на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет в регионе составит 1 422 550,3 тыс. рублей.

Депутат отметил, что дополнительные средства выделяются для того, чтобы исключить риски образования задолженности перед получателями выплаты.

"Мы поддержали инициативу Президента РФ о введении ежемесячных выплаты на детей от 3 до 7 лет малоимущим семьям и считаем принципиально важным софинансирование федеральным центром соответствующих расходов регионов", - подчеркнул Александр Ремезков.

Общий объем федеральной помощи Тюменской области в финансировании ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет в 2021 году составил почти 1, 17 млрд рублей, в 2022 году он увеличен до 1,42 млрд рублей. Благодаря дополнительной федеральной поддержке Тюменская область обеспечит необходимые выплаты семьям с детьми дошкольного возраста.