  • 15 августа 202215.08.2022понедельник
  • USD60,8993
    EUR62,5355
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области самый высокий показатель обмолота зерна показывают армизонские земледельцы

Экономика, 12:30 15 августа 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Самый высокий показатель обмолота зерновых культур показывает Армизонский район - это 7%. Из общей посевной площади - 25 тыс. 500 га, занятых зерновыми культурами, земледельцы полностью убрали 1 тыс. 770 га.

Об этом этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник АПК Армизонского района Алексей Филиппов.

"Два фермерских хозяйства, которые выращивают пшеницу ранних сроков созревания, полностью завершили ее уборку, это 1 тысяча 100 гектаров. Первая пшеница показывает не очень высокую урожайность - 12 центнеров с гектара. А вот зерно средних и поздних сроков сева покажет более высокий урожай, до 17 центнеров", - говорит он.

Всего в Армизонском районе 40 предприятий занимаются растениеводством. Занимаются уборкой первые 10. Они молотят овсы и ячмени, уточнил Алексей Филиппов.

В Тюменской области большинство районов уже ведут уборку зерновых и зернобобовых культур.

"Уборочная страда области идет в плановом режиме", - приводят слова заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова в региональном инфоцентре.

Выкопан картофель на площади 104 га, его урожайность составила 358 ц/га. На 7 % посевных площадей убраны овощи, их урожайность – 452 ц/га.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Армизонский район , Владимир Чейметов , уборочная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:29 15.08.2022Викуловский фермер поставляет мясо на рынки Тюмени
12:30 15.08.2022В Тюменской области самый высокий показатель обмолота зерна показывают армизонские земледельцы
11:42 15.08.2022Объекты теплоснабжения Ишима готовы к зиме на 80%
10:55 15.08.2022В Тюмени построят 666 тысяч квадратов жилья на четырех территориях комплексного развития