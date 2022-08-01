В Тюменской области самый высокий показатель обмолота зерна показывают армизонские земледельцы

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Самый высокий показатель обмолота зерновых культур показывает Армизонский район - это 7%. Из общей посевной площади - 25 тыс. 500 га, занятых зерновыми культурами, земледельцы полностью убрали 1 тыс. 770 га.

Об этом этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник АПК Армизонского района Алексей Филиппов.

"Два фермерских хозяйства, которые выращивают пшеницу ранних сроков созревания, полностью завершили ее уборку, это 1 тысяча 100 гектаров. Первая пшеница показывает не очень высокую урожайность - 12 центнеров с гектара. А вот зерно средних и поздних сроков сева покажет более высокий урожай, до 17 центнеров", - говорит он.

Всего в Армизонском районе 40 предприятий занимаются растениеводством. Занимаются уборкой первые 10. Они молотят овсы и ячмени, уточнил Алексей Филиппов.

В Тюменской области большинство районов уже ведут уборку зерновых и зернобобовых культур.

"Уборочная страда области идет в плановом режиме", - приводят слова заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова в региональном инфоцентре.

Выкопан картофель на площади 104 га, его урожайность составила 358 ц/га. На 7 % посевных площадей убраны овощи, их урожайность – 452 ц/га.

Анжела Лебедева