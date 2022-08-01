57 миллионов рублей потратят на капремонт школы в с. Малышенка Голышмановского городского округа

| Фото: Уральский МКС Партии "Единая Россия" | Фото: Уральский МКС Партии "Единая Россия"

Депутат Государственной думы РФ Иван Квитка проконтролировал ход капитального ремонта в школе в с. Малышенка Голышмановского городского округа. Парламентарий проверил эффективность расходования выделенных на работы бюджетных средств, сообщает Уральский межрегиональный координационный совет партии "Единая Россия".

Трехэтажное здание было построено в 70-х годах силами студенческих отрядов. Как отметил Иван Квитка, за 50 лет требования к учебным организациям изменились.

"Чтобы обеспечить комфортные условия для учебы и развития 168 ребятишек, в школе проводится масштабная реконструкция. На эти цели выделено более 57 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов", – рассказал он.

По словам директора школы Светланы Кнакниной, серьезную часть финансирования, более 20 млн рублей, направили на современное оборудование и оснащение учебных классов. Работы идут в рамках нацпроекта "Образование".

"Подрядчик зашел на объект в апреле. На сегодняшний день выполняется внутренняя отделка здания, меняются все инженерные сети. Строители обновляют входную группу, утепляют фасад школы", – пояснил Иван Квитка.

Депутат также добавил, что обязательно приедет на объект еще раз, чтобы посмотреть результат реконструкции, пообщаться с педагогическим коллективом и услышать мнение ребят.