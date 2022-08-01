Школу на 360 мест построили в Богандинском

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Школу на 360 мест построили в пос. Богандинский по ул. Почтовой. Застройщик ГКУ ТО "УКС" получил положительное заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации, сообщает региональный ГУС.

Школа построена по типовому проекту. Подобные здания уже открыты в мкр Казарово Тюмени, в с. Уват и в мкр Молодёжный дер. Ушакова.

Напомним, 10 социальных объектов введут в эксплуатацию в Тюменской области до конца 2022 года. Две школы уже сданы - это в Тобольском районе и один из корпусов 30-ой школы в сквере Комсомольском Тюмени.

"Все остальные объекты социальной направленности находятся в работе, строятся согласно рабочим графикам. По некоторым сроки немного сдвинулись из-за корректировки планов и в связи с увеличением объемов. Законом это все предусмотрено, контрактные сроки меняются, но это точечные ситуации. За пределы планового года они не уходят", - говорит начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Все объекты системы образования в регионе стараются сдать до 1 сентября. Тем более что параллельно со строительством коллективы детсадов и школ ведут закупку оборудования.