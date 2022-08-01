Тюменские депутаты активно работают в своих избирательных округах

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Вопросы ремонта дворовых территорий, обустройства остановок и другие проблемы депутаты Тюменской городской думы решают при взаимодействии с администрацией города и при непосредственном участии жителей.

Благоустройство двора по ул. Московский тракт, 143 оценил заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов. Он осмотрел преобразившуюся территорию с представителями управы Калининского округа, подрядной организации, управляющей компании и неравнодушными жителями.

Работы, проведенные здесь в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", должны были завершиться только в ноябре, но рабочие постарались и жители получили обновленный двор раньше срока.

Дмитрий Осипов отметил, каким был двор до благоустройства и каким стал сейчас. Устаревшие малые архитектурные формы заменили на современное игровое и спортивное оборудование, обновили скамейки и урны. Обустроены проезды и парковочные места, смонтировано освещение, отремонтированы подземные коммуникации.

По традиции благоустройство проходило в тесном контакте с жителями. "Люди уже оценили качество работ и остались довольны, а это самое главное! Спасибо всем, кто принимал участие, строил, поддерживал, вносил предложения. Тюменцы получили еще одно комфортное место отдыха, а город стал еще лучше", – подытожил Дмитрий Осипов.

Напомним также, что всего в 2022 году в Тюмени качественно преобразятся 55 дворов, с 2011 года это уже 649 объектов.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Остановочный пункт на ул. Максима Горького стал безопасным для пассажиров общественного транспорта после вмешательства депутата Антона Терехина. От горожан поступали жалобы на то, что автомобили проезжают вблизи ожидающих автобус людей, а платформа не огорожена от дороги.

Изначально планировалось разграничить проезжую часть и территорию остановочного комплекса сигнальными столбиками, однако депутат думы настоял на отказе от этой идеи. Совместно с департаментом дорожной инфраструктуры Тюмени эту проблему решили комплексно.

Теперь посадочная площадка остановки находится на безопасном расстоянии от дороги и выше ее, таким образом, чтобы недобросовестные автомобилисты не могли заехать на нее. При этом ширина тротуара за остановочным комплексом уменьшилась незначительно, сохранив комфорт для пешеходов.

"Одновременно устранили еще одну причину нареканий от пешеходов и водителей – два расположенных подряд нерегулируемых пешеходных перехода. Сейчас действует один регулируемый пешеходный переход вызывного действия", – рассказал Антон Терехин.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Проблемы избирательного округа № 21 с руководителем управы Евгением Трилем и председателем собственников многоквартирных домов микрорайона Юбилейный Оксаной Елишевой обсудил депутат Александр Григорьев.

Представитель собственников отметила, что переходный мостик через надземную теплотрассу в районе дома № 168 по ул. Широтной требует срочного ремонта, кроме того, от лица жильцов она предложила обустроить дополнительный переход в районе дома № 172 по ул. Широтной.

В ходе встречи были затронуты и другие вопросы избирательного округа. Руководитель управы Евгений Триль выслушал все замечания и пожелания и взял на контроль требующие решения проблемы.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Николай Ступников