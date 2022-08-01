Годовая инфляция в Тюменской области ниже, чем в России

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Годовая инфляция в Тюменской области, без учета автономных округов, в июле 2022 года по сравнению с июнем замедлилась на 0,51 п.п., до 11,64% и остается ниже, чем в Уральском федеральном округе, 12,81% и России, 15,1%.

По информации отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ, снижение инфляции обусловлено продолжившейся коррекцией цен на фоне значительного укрепления рубля в предыдущие месяцы, ослаблением потребительского спроса после его всплеска в марте.

Также сдерживанию роста цен способствовала высокая насыщенность потребительского рынка в отдельных сегментах продовольственных и непродовольственных товаров.