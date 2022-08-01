Тюменские строители за счет новых технологий возводят с опережением социальные объекты в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За счет новых технологий тюменские строители возводят с опережением социальные объекты в Тюменской области. На "Заводе ЖБИ-3" выпускают трехслойные панели для строительства школ, детских садов и жилья. Здания из таких материалов относятся к энергоэффективным. Для отработки технологии потребовались годы. Ее не держат в секрете – скоро на заводе примут коллег из Перми, которые приедут в Тюмень за обменом опытом.

"Панель в разрезе напоминает сэндвич: несущий слой панели, потом идет утеплитель и далее - фактурный слой фасада. Панели для садика № 155 в микрорайоне Антипино длиной в 7,5 метров. Таким образом, нет вертикальных швов в группах. Это защищает здание от продувания, морозов, деформации, трещин. А еще обеспечивает быстроту монтажа, поэтому садики в Тюмени возводим с опережением сроков", - пояснил корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор "Завода ЖБИ-3" Александр Соловьев.

Производственная линия запущена семь лет назад, но сама технология постоянно совершенствуется. Например, в панели на заводе вставляют окна, которые изготавливаются на этой же площадке, а слой утеплителя сделали на 25 % толще, чем предписано нормативами.

Сама панель формуется на стальном столе 12,5 на 4 метра с помощью гибкой магнитной опалубки. Так получается идеально ровная фасадная сторона, а внутренняя потом выравнивается спецоборудованием. Стену уже не надо штукатурить. На стройплощадку панели привозят полностью готовыми к монтажу.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Наше очередное ноу-хау используем при строительстве школы № 156 в микрорайоне "Тура-2". Здание возводится из девятиметровых панелей с тремя окнами. Сроки монтажа и затраты сокращены в полтора раза", - рассказал руководитель предприятия.

Тюменский подход перспективен для тиражирования: проект детского сада в мкр. Антипино включен в реестр экономически эффективной документации и рекомендован Минстроем к использованию по всей России.

Несмотря на санкции и экономические условия, на "Заводе ЖБИ-3" нашли новых партнеров и поставщиков комплектующих, оборудования в России и дружественных странах. И продолжают выпускать востребованную продукцию: каждый месяц производят шесть тысяч метров кубических железобетонных конструкций. Предприятие обеспечивает себя и застройщиков Тюменской области строительными материалами, которые применяются даже в условиях вечной мерзлоты. Например, в Югре используют тюменские сваи и железобетонные каркасы для строительства жилья.

Оксана Корнеенкова