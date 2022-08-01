Тюменские предприятия могут приобрести оборудование в лизинг под 6,35% годовых

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приобрести оборудование и спецтехнику в лизинг под 6,35% годовых предлагают предприятиям Тюменской области. Также у бизнеса появится возможность покупать по льготной ставке не только новое оборудование. Об этом сообщает в своем телеграм-канале департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

От предпринимателей требуется обратиться в уполномоченную лизинговую компанию, по результатам конкурсных процедур ей стала Тюменская агропромышленная лизинговая компания.

Воспользоваться мерой поддержки бизнесу предлагают с 15 августа по 15 ноября 2022 года. Получить консультацию можно в отделе реализации коммерческих проектов департамент инвестиционной политики региона по телефону 8-922-479-47-47.