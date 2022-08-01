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В Тюмени избрали меру пресечения восьми участникам дела с проездными, похитившими 1 млн рублей

Происшествия, 10:38 18 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Меру пресечения для восьми участников дела с незаконными транспортными картами избрал Центральный районный суд Тюмени 17 августа. Группу обвиняют в мошенническом присвоении средств из бюджета города на сумму 1 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд определил меру пресечения всем восьми обвиняемым: владелец нескольких автобусов ООО "Победа" Родион Шарипов, кондуктор Ольга Воробьева, водители маршрутного такси Фаррух Гафуров и Иван Хапилин будут находиться под стражей по 14 октября 2022 года. Механик ИП Шулепов Руслан Тилимбаев - на этот же срок отправлен под домашний арест. Предпринимателям Елене Антипиной и Александру Шулепову, которые являются собственниками автобусов, запрещено общаться с фигурантами дела, пользоваться интернетом и сотовым телефоном, появляться в общественных местах и покидать свое жилье с 22 до 6 часасов. Как и еще одной участнице – парикмахеру Ольге Ермаковой. В мошеннической схеме ее задача заключалась в том, чтобы по транспортным картам, переданным ей незаконно Шариповым кататься на автобусах и делать выручку на определенных маршрутах.

Напомним, группировку из восьми сотрудников частных транспортных компаний "Тюменьавтолайн", "Караван-Авто", ИП Шулепов задержали в Тюмени. Используя незаконно полученные транспортные карты, они подавали ложные сведения о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий в автоматизированную систему оплаты проезда. Услуги по перевозке льготников предприятия оказывали по муниципальным контрактам. Затраты субсидировались из городского бюджета.

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# мошенники , судьи , транспортные карты

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