Авиапассажиры пытались вывезти из Сургута в Баку и Ташкент 1,8 млн рублей и 10 тыс. долларов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Незадекларированные 1 млн 831 тыс. 500 рублей и 10 тыс. долларов США пытались вывезти пассажиры аэропорта Сургута в Узбекистан и Азербайджан, сообщает пресс-служба Тюменской таможни. Заведены административные дела.

Более полутора миллиона незадекларированных рублей сотрудники таможни обнаружили в ручной клади пассажира, вылетавшего рейсом Сургут – Ташкент. Мужчину остановили в зеленом коридоре. В ручной клади у него находилось 1 млн 602 тыс. рублей. Сумма, оказавшаяся предметом нарушения, превышающая эквивалент 10 тыс. долларов США, составила 999 тыс. 626 рублей.

Подобная же ситуация произошла при таможенном контроле рейса Сургут- Баку. Россиянин вывозил наличную иностранную валюту в размере 10 тыс. долларов США и 229 тыс. 500 российских рублей.

Наличные денежные средства, превышающие в эквиваленте более 10 тыс. долларов США, необходимо письменно декларировать, напомнили в Тюменской таможне. Подача декларации не влечет уплату таможенных платежей и бесплатна.