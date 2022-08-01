Депутаты гордумы Тюмени оценили потенциал "Слета успешных предпринимателей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Х международном бизнес-форуме "Слет успешных предпринимателей 2022", стартовавшем в Тюмени 19 августа, принимают участие депутаты городской думы.

Форум собрал 120 экспертов, 1,5 тыс. предпринимателей из пяти стран мира и 50 регионов России. Участники обмениваются знаниями и опытом поиска решений в меняющихся экономических реалиях.

Успешный предприниматель давно ассоциируется с человеком спортивным, здоровым и подтянутым, считает депутат городской думы Наталья Проскурякова.

Напомним, что народный избранник является одним из инициаторов проведения утренних спортивных зарядок для гостей форума и всех желающих тюменцев на городской набережной.

Также Наталья Проскурякова в числе организаторов площадки для детей участников слета. Тюменские предприниматели подготовили для ребят тематические игры, различные активности и бизнес-лекции.

Кроме того, депутат выступит на форуме в качестве спикера в рамках экспертной сессии "Онлайн образование для бизнеса: новые возможности роста".

"Тюмень – купеческий город, известный своими торговыми путями. Очень символично и правильно, что слет проходит именно в областном центре", – уверена Наталья Проскурякова.

По мнению депутата гордумы Сергея Плесовских, образовательный форум помогает представителям малого и среднего бизнеса выйти на качественно новый уровень.

"Слет успешных предпринимателей с каждым годом набирает обороты. В одном месте собираются предприниматели, инвесторы, представители органов власти, студенты и все желающие открыть свое дело. Успех мероприятия - во взаимодействии людей с разным опытом и мировоззрением", – считает он.

Депутат Альбина Селезнева принимает участие в бизнес-форуме впервые. Она подчеркнула, что планирует получить для себя новые полезные знания и вдохновить молодежь своего избирательного округа на создание собственного дела.

"Это хорошая площадка для поиска инвесторов, единомышленников, заинтересованных в развитии и благоустройстве территорий округа", – добавила она.

Отметим, что помимо делового блока участников слета ждут неформальные мероприятия, в частности, инвест-экскурсии по знаковым достопримечательностям Тюменской области.

Депутат городской думы Владимир Гороховцев убежден, что проведение форума в Тюмени — уникальная возможность презентовать регион для потенциальных инвесторов и предпринимателей.

"Уверен, что представителей из других регионов России и стран мира в хорошем смысле слова удивит и порадует тюменское гостеприимство", – считает народный избранник.

Николай Ступников