На субсидии строителям стадионов и спортплощадок из федерального бюджета направят более трех миллиардов рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Российской Федерации стартовал прием заявок от регионов на получение субсидии по федеральному проекту "Бизнес-спринт" на 2023 год, сообщает портал правительства России.

"Средства можно получить на софинансирование строительства спортивных объектов, которые создаются с привлечением частных инвестиций", - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

На эти цели из федерального бюджета в 2023 году планируется направить более 3 млрд рублей. Прием заявок от регионов проходит на сайте Минспорта России до 2 сентября 2022 года.

В рамках проекта под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов и спортплощадок инвесторы смогут получить льготные кредиты под 4 % годовых. Прием заявок от регионов проходит на сайте Минспорта России до 2 сентября 2022 года

"Президент неоднократно говорил о важности участия бизнеса в решении социальных задач, в частности - поддержки спорта. Федеральный проект предполагает участие предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом взрослых и детей", – добавил Дмитрий Чернышенко.