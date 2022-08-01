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Тюменка готовится к Играм ГТО на Дальнем Востоке

Спорт, 12:54 21 августа 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменка Анна Иванова готовится выступить на Играх ГТО во Владивостоке, на острове Русский, с 5 по 9 сентября.

Состязания пройдут на "Арене ГТО". Для участия в играх отбор прошли 32 мужчины и 12 женщин со всей России. В их числе представительница Тюмени и Тюменской области Анна Иванова. Она – чемпионка России по функциональному многоборью, мастер спорта по спортивной гимнастике, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике и функциональному многоборью. Девушка учится в Тюменском индустриальном университете, работает и тренируется в кроссфит-зале Neft.

На играх ГТО Анна – единственная спортсменка из региона, ставшая одной из 44 сильнейших атлетов страны, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Игры ГТО впервые пройдут в самом восточном регионе страны и впервые – в рамках VII Восточного экономического форума. Отдельным дивизионом на играх выступят команды субъектов Дальневосточного федерального округа.

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# ГТО , Дальний Восток

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