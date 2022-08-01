43 пьяных водителя выявили сотрудники ГИБДД Тюменской области

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

21-го пьяного водителя отстранили от управления транспортом сотрудники ГИБДД Тюменской области за сутки, еще 22 задержаны ночью 21 августа.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в Уватском районе, на 17-м км подъездной дороги к ст. Демьянка автомобиль Chevrolet въехал в металлический столб. Иномаркой управляла 31-летняя местная жительница, которая поехала кататься после посещения кафе. Показания алкотестера составили 1,25 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Бердюжье 38-летняя селянка на автомобиле Ford Mondeo препятствовала инспекторам спецвзвода полка ДПС ГИБДД оформить на нее административный материал за пьяное вождение, пыталась убежать, а когда ее догнали, стала закрывать дверь, зажимая руку полицейского в проеме. Кроме материала за управление транспортом в состоянии опьянения, на нее составлен административный материал за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

В Голышманово днем задержали 39-летнего водителя на "Ладе". Который рассказал сотрудникам ГИБДД, что пил пиво с водкой и поехал за добавкой. Показания алкотестера составили 1,21 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.