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Эдуард Омаров на форуме СУП рассказал о двух психотипах предпринимателей

Экономика, 16:43 22 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основатель и организатор международного бизнес-форума СУП Эдуард Омаров впервые за 10 лет выступил перед участниками и экспертами в качестве предпринимателя. Основной темой выступления стал рассказ о пути созидания истинного предпринимателя, который постоянно развивается и вместе с тем благоприятно влияет на общество вокруг, сообщает пресс-служба ТРО "Опора России".

"Предпринимательство – это тоже талант. У предпринимателя есть дар находить идеи и развивать их. При этом важно понимать, что среди людей дела далеко не все предприниматели. Есть бизнесмены и предприниматели и это два разных психологических типа. Бизнесмен думает только о том, как зарабатывать деньги. Предприниматель решает свои личные интересы через решение интересов сообщества, тратя на это собственное время, средства, стремясь улучшить мир вокруг себя", - подчеркнул Омаров.

Участникам форума Эдуард Омаров пожелал, несмотря ни на что, не останавливаться и продолжать развиваться и развивать мир вокруг себя.

Напомним, форум СУП собрал более 2000 предпринимателей из пяти стран и 50 регионов России. Всего на форуме было представлено 18 тематических площадок и выступили более 180 спикеров.

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# предпринимательство , СУП , форум , Эдуард Омаров

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