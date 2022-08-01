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Регионы Уральского федерального округа планомерно готовятся к выборам

Политика, 16:54 22 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Во всех регионах Уральского федерального округа подготовка к проведению единого дня голосования 11 сентября проходит планомерно и слаженно. Это отметила член Центральной избирательной комиссии Людмила Маркина, рабочую встречу с которой провел полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

"Уверена, что выборы пройдут при строгом соблюдении закона", - отметила она.

В каждом из регионов УФО на единый день голосования 11 сентября назначены выборы того или иного уровня, сообщается на сайте полпредства. Наиболее значимая кампания – выборы губернатора Свердловской области. Жители 53 муниципальных образований региона также выберут депутатов местных дум, а одного муниципального образования - главу.

В Курганской области на дополнительных выборах будут избирать нескольких депутатов дум муниципальных образований. В Ханты-Мансийском автономном округе –Югре состоятся как дополнительные, так и очередные выборы в органы местного самоуправления. Избиркомы Челябинской области, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа проводят дополнительные выборы депутатов законодательных органов регионов, а также выборы в органы местного самоуправления.

Избирательная кампания, по словам Владимира Якушева, – важнейший элемент обратной связи между государством и гражданами. "В Уральском федеральном округе делается все для того, чтобы обеспечить людям возможность свободного выбора, – подчеркнул Владимир Якушев. – Честная, открытая конкуренция позволяет избрать лучших, а значит - укрепляет политическое единство нашего общества, социальную стабильность в стране".

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# Владимир Якушев , выборы

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