Депутат Госдумы обсудил вопросы импортонезависимости на тюменском нефтесервисном предприятии

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе, координатор партийного проекта "Выбирай свое" Сергей Морозов посетил предприятие Тюменской области по производству оборудования для нефтяных скважин

Цель визита – выяснить потребности компании, нацеленной на полную независимость и высокую рентабельность.

"Единая Россия" активно прорабатывает комплексные меры государственной поддержки нефтегазовому сектору, как ключевой отрасли для развития экономики", - об этом заявил Сергей Морозов на встрече с депутатом Тюменской областной думы, региональным координатором проекта "Выбирай свое" Владимиром Ульяновым и с руководителем компании "Югсон-Сервис" Анатолием Киреевым.

"Проект наш работает по трем направлениям: "Сделано в России". Мы должны создать национально-ориентированную экономику. Второе направление – "Покупаем российское". Так мы вернем гордость к тому, что мы производим. Правительство будет выделять средства на продвижение российских товаров. И последнее направление – "Жить и работать в России", - добавил Сергей Морозов.

Компания "Югсон-Сервис" продемонстрировала полный цикл производства: от идеи до серийного производства. Производственно-сервисное предприятие занимает на сегодня одну из лидирующих позиций на рынке пакерно-якорного оборудования России и стран СНГ, сообщает пресс-служба

Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

"За 28 лет работы успели наработать огромный опыт и создать серьезную научно-техническую базу для успешного решения задач наших партнеров. Для нас кардинально на сегодня ничего не поменялось. Материалы у нас отечественные", - рассказал генеральный директор предприятия Анатолий Киреев.

Депутаты всех уровней взяли на себя координирующую роль, чтобы выяснить, что нужно товаропроизводителям для полноценной работы.

"В России могут делать оборудование, которое раньше закупали за границей за огромные деньги. И в нефтяной отрасли, и в сельском хозяйстве. Аграрии пользуются импортной техникой, а теперь нам ростовчане смогут ее заменить. Выход есть, если есть условия. Над этим будем работать", - прокомментировал Владимир Ульянов.

Напомним, что работа партпроекта "Единой России" "Выбирай свое" ведется по 20 направлениям. Среди них - строительство, нефть, газ, энергетика, логистика, программное обеспечение, медицина, детские товары, автомобильный и воздушный транспорт, космическая отрасль, текстильная промышленность и другие.