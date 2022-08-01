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Жителя Ишима задержали с наркотиком

Происшествия, 12:57 23 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителя Ишима с мефедроном задержала полиция, сообщает УМВД Тюменской области. В отношении судимого за наркопреступления 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции заметили на окраине города прохожего, искавшего что-то неподалеку от одного из домов. При виде полицейских он заметно занервничал, что стало причиной досмотра.

В присутствии понятых у мужчины изъяли сверток с порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон весом 0,42 гр. Ишимец приобрел наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение наркотических средств". Максимальное наказание согласно санкции статьи – лишение свободы на срок до трех лет.

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# Ишим , наркотики , уголовное дело

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