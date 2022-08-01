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Владимир Якушев поручил регонам УФО проработать все оргмоменты ко Дню знаний

Политика, 15:03 23 августа 2022

uralfo.gov.ru

Подготовка регионов к 1 сентября стала основной темой оперативного совещания полномочного представителя президента Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами УФО.

"Важно, чтобы новый учебный год стартовал без сбоев. В оставшиеся дни регионам нужно ещё раз тщательно проработать все организационные моменты. День знаний должен стать праздником для каждого школьника. От нас зависит, с каким настроением ребята начнут учебу", – подчеркнул Владимир Якушев.

Новый учебный год начнется и для детей, которые перебрались в регионы УФО с территорий Донецкой и Луганской народных республик. По поручению полпреда главные федеральные инспекторы взяли вопрос на постоянный контроль: побывали в пунктах временного размещения, оценили условия проживания, обсудили с жителями основные проблемы.

Сложностей с устройством детей в образовательные учреждения нет. Региональные власти и специалисты профильных ведомств помогают с решением вопросов, связанных со сбором и получением документов, трудоустройством, получением пособий и т. д.

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# 1 сентября , Владимир Якушев , Донбасс

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