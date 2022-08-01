  • 27 августа 202227.08.2022суббота
  • USD60,0924
    EUR59,8784
  • В Тюмени 18..20 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В трех детсадах Тобольска идет ремонт бассейнов

Экономика, 16:02 27 августа 2022

Бассейны ремонтируют в трех детских садах в Тобольске. Ведутся отделочные работы, идет процесс устройства теплоизоляционного слоя к фасаду здания, утепление фасадов минеральной плитой, прокладка трубопроводов, шпаклевка стен, сообщает администрация города.

Бассейны в детских садах начали приводить в порядок в 2016 году. За пять лет отремонтировали восемь бассейнов.

В рамках программы "Тобольск настоящий" началась реставрация последних трех в детских садах: № 7, 40-ЦРР в 8-м микрорайоне и в детском саду школы № 6 в микрорайоне Сумкино.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бассейн , дошкольное образование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:02 27.08.2022В трех детсадах Тобольска идет ремонт бассейнов
18:05 26.08.2022Промышленники Тюменской области поставили ПАО "ЛУКОЙЛ" оборудования на 128 млрд рублей за три года
16:52 26.08.202276% тюменских автомобилистов готовы покупать машины в Казахстане
16:36 26.08.2022Студию по изготовлению развивающих игрушек из фетра открыла предпринимательница в Тобольске