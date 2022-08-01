В трех детсадах Тобольска идет ремонт бассейнов

Бассейны ремонтируют в трех детских садах в Тобольске. Ведутся отделочные работы, идет процесс устройства теплоизоляционного слоя к фасаду здания, утепление фасадов минеральной плитой, прокладка трубопроводов, шпаклевка стен, сообщает администрация города.

Бассейны в детских садах начали приводить в порядок в 2016 году. За пять лет отремонтировали восемь бассейнов.

В рамках программы "Тобольск настоящий" началась реставрация последних трех в детских садах: № 7, 40-ЦРР в 8-м микрорайоне и в детском саду школы № 6 в микрорайоне Сумкино.