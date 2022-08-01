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Тюмень примет соревнования по конному спорту на пони

Спорт, 17:28 25 августа 2022

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Первенство УФО по конному спорту на пони среди детей до 13 лет примет Тюмень 25-27 августа. 40 спортивных пар из Тюмени, Тюменского района и Югры выступят на ипподроме (ул. Клары Цеткин, 59), сообщает департамент спорта Тюменской области.

Судейская комиссия в выездке оценивает выполнение элементов спортивной парой. В конкуре основная задача всадника "чисто" проехать маршрут, преодолев препятствия и уложившись в норму времени.

Закрытие соревнований и награждение победителей пройдет 27 августа.

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# конный спорт

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