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Водовод протяженностью 820 м построили в поселке Боровский

Экономика, 12:47 26 августа 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Строительство нового водовода протяженностью 820 м завершено в пос. Боровский Тюменского района. Как сообщает Росводоканал Тюмень, на кольцевом водоводе установлено четыре пожарных гидранта, кроме того, в поселке построено 300 м внутриквартальных сетей.

Водовод построен в рамках подготовки к обеспечению поселка водой с городских водоочистных сооружений. Сейчас жители получают воду, очищенную на локальных сооружениях Боровский птицефабрики.

Напомним, что объекты водоснабжения поселка переданы на обслуживание водоканала в 2020 году по концессионному соглашению правительства региона, администрации Тюменского района и Росводоканала.

"Новые сети повысят надежность и качество водоснабжения поселка, увеличится пропускная способность, что в перспективе позволит увеличить число абонентов. Постоянная циркуляция защитит воду от вторичного загрязнения", - рассказал главный инженер Росводоканала Виталий Гурский.

В настоящее время завершается проектирование водопровода, который соединит городскую систему водоснабжения с пос. Боровский. Строительно-монтажные работы планируется начать в 2022 году.

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# Боровский , Водоканал

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