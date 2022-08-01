В Тюмени задержали мошенника, который обманул пенсионеров на 2 млн рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенника, который обманул пенсионеров более чем на 2 млн рублей, задержали в Тюмени. Он может быть причастным к 14 преступлениям, совершенным с июня по август в отношении пожилых тюменцев. 22-летний тюменец использовал старую схему обмана: представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал потерпевшим о том, что их родственник попал в аварию. За вознаграждение предлагал урегулировать вопрос, сообщает региональное управление МВД.

Одной из жертв обмана стала 78-летняя горожанка, которая передала ему 200 тыс. рублей для прекращения уголовного преследования ее внучки, которая якобы виновна в аварии с пострадавшими. Только после того, как женщина передала деньги курьеру, поняла, что ее обманули.

Сам мошенник на допросе пояснил, что работал курьером. Объявление о работе он нашел в одном из Telegram-каналов. В содеянном раскаивается.

В настоящее время полиция устанавливает причастность тюменца к другим аналогичным преступлениям. Сообщить о этом можно по телефонам: 8 (3452) 291-600 либо 102.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.