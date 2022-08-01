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В портфеле задержанного жителя Тюменского района обнаружили 414 граммов конопли

Происшествия, 16:40 26 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

414 граммов конопли обнаружили полицейские в портфеле жителя Тюменского района. Его остановили для проверки документов, но мужчина при беседе противоречил своим же ответам на вопросы, что вызвало подозрения у участкового. Позже при досмотре и было обнаружено запрещенное вещество, сообщает региональное управление МВД.

По словам подозреваемого, растения он собрал для личного употребления. За незаконное хранение наркотиков возбуждено уголовное дело, максимальное наказание – 10 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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# наркотики , уголовное дело

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