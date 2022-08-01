Тюменские депутаты контролируют подготовку жилфонда к зиме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени насчитывается более 3 тыс. 700 многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе отопления. Их подготовку к предстоящему отопительному сезону контролируют депутаты Тюменской городской думы.

В своих избирательных округах народные избранники контролируют проведение опрессовок и ремонтных работ на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Чтобы получить паспорт готовности, тюменские управляющие организации предоставляют пакет документов, подтверждающих, что все мероприятия по подготовке жилищного фонда к зиме выполнены. Сделать это предстоит до 15 сентября.

Уже 86 управляющих компаний направили документацию. Большинство из них получили паспорта готовности, оставшаяся часть находится на проверке.

"Важно, чтобы в осенне-зимний период тюменцы не испытывали проблем с подачей тепла, света и горячего водоснабжения. Для этого запланирован комплекс мероприятий", – сообщил заместитель председателя постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству думы Александр Григорьев.

По его словам, при подготовке к отопительному сезону и в других значимых вопросах коммунальной отрасли необходимо выработать конструктивное взаимодействие ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний с советами многоквартирных домов.

Депутат Андрей Голоус отметил, что ежегодное улучшение качества работ ведет к сокращению количества инцидентов на тепловых сетях. "Ресурсоснабжающие организации уделяют особое внимание синхронизации ремонтно-профилактических работ на сетях с благоустройством дворов и восстановлением дорожной сети. Это позволяет оптимизировать процесс и создать минимум неудобств для жителей", – подчеркнул он.

Добавим, что о подготовке жилых домов к отопительному периоду представители администрации доложат депутатам на заседании постоянной комиссии гордумы по благоустройству и городскому хозяйству 6 сентября.

Николай Ступников