62-летнего жителя Винзилей Тюменского района задержали за убийство знакомого
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
62-летнего жителя пос. Винзили Тюменского района обвиняют по ч. 1 ст.105 УК РФ "Убийство". Он нанес 69-летнему знакомому множественные удары ножом в область груди и шеи. От полученных ранений мужчина скончался, сообщает СУ СК России по Тюменской области.
По версии следствия, ночью 26 августа в летней веранде частного дома по ул. Первомайской обвиняемой и потерпевший поссорились. После чего первый взял нож и стал бить им по телу оппонента, который погиб на месте происшествия.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.