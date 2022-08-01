62-летнего жителя Винзилей Тюменского района задержали за убийство знакомого

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

62-летнего жителя пос. Винзили Тюменского района обвиняют по ч. 1 ст.105 УК РФ "Убийство". Он нанес 69-летнему знакомому множественные удары ножом в область груди и шеи. От полученных ранений мужчина скончался, сообщает СУ СК России по Тюменской области.

По версии следствия, ночью 26 августа в летней веранде частного дома по ул. Первомайской обвиняемой и потерпевший поссорились. После чего первый взял нож и стал бить им по телу оппонента, который погиб на месте происшествия.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.