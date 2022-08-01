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На первенстве России по лапте тюменцы взяли золото и бронзу

Спорт, 16:45 29 августа 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменцы привезли золото и бронзу с первенства России по лапте. Соревнования среди команд юниоров и юниорок 15-17 лет завершилось в Удмуртской Республике 26 августа, сообщает департамента физической культуры Тюменской области.

В них приняли участие 168 человек из 10 регионов страны. Тюменскую область представляли 20 спортсменов. По итогам первенства среди юниоров победителем стала команда Тюменской области, обойдя игроков Омска и Ярославля.

Команда юниорок взяла бронзу. 1 и 2 место забрали Томская область и Удмуртская республика соответственно. Следующие крупные соревнования по лапте среди мужских и женских команд пройдут в Анапе на чемпионате России 11-18 сентября.

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