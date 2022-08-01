Жительница Тобольского района зарубила мужа топором и спрятала тело в погребе

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольском районе будут судить женщину, зарубившую топором своего супруга. Расследование уголовного дела в отношении 56-летней жительницы с. Верхние Аремзяны завершено, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 17 июня женщина во время ссоры убила своего мужа топором, а тело засыпала землей в погребе дома. 20 июня об исчезновении мужчины заявила его сестра. Во время осмотра дома было обнаружено тело убитого со следами насильственной смерти.

На допроса женщина призналась в убийстве. Следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело направлено в суд.