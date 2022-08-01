Тюменское швейное предприятие ECOTENERGY работает с торговыми марками, брендами по всей стране

| Фото: https://ecotenergy.ru/ | Фото: https://ecotenergy.ru/

Тысячу изделий в месяц отшивают на швейном производстве ECOTENERGY в Тюмени. Предприятие открылось в мае 2022 года, но уже известно по всей России.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала руководитель производства Екатерина Антоненкова.

"Мы являемся честным партнером, работаем с торговыми марками, брендами и магазинами по всей РФ. Заказчики в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода. Работаем мы по давальческой схеме, то есть заказчик передает нам свое сырье: ткань, фурнитуру, нитки и другое, чтобы получить готовую продукции с заданными качествами. Чаще всего заказывают женскую и детскую одежду, но бывают интересные и необычные заказы, например, пошив изделий для лошадей, шторы для хостелов", - добавила она.

| Фото: https://ecotenergy.ru/ | Фото: https://ecotenergy.ru/

На предприятии имеется промышленное оборудование: четырехниточные оверлоги, прямострочные швейные машины, прессы для дублирования, трудятся три швеи. Для полной загрузки производственных мощностей требуются еще три швеи и закройщица.

"На рынке существует кадровый дефицит и это ощущают многие предприятия легпрома. Не знаю с чем это связано, но проблема такая есть", - подчеркнула Екатерина.

По ее словам, огромное количество дизайнеров, предпринимателей и мастеров шьют одежду на заказ небольшими партиями. Крупные швейные фабрики принимают заказ от 100 штук на цвет.

"Я проанализировала рынок, отработала это направление в инвестиционном акселераторе и приняла решение шить партию от 50 единиц по оптовым ценам на модель. Теперь, когда мы выстроили систему приемки, разбраковки, упаковки и отгрузки, огромное количество клиентов стали выбирать нас как надежного и выгодного партнера", - отметила Екатерина.

Компания предоставляет услуги по раскройке, пошиву, печати, вышивке и складские услуги. Также есть экспериментальный цех, где имеется услуга по разработке коллекций от трех до восьми моделей, подборка ткани и фурнитуры, разработка лекал одежды, печать лекал, визуализация примерки в 3D и другое.

"Я хотела, чтобы наша компания полностью покрывала все потребности клиента, связанные со швейным производством", - пояснила Екатерина.

Компания решила принять участие в конкурсе "Тюменская марка" для еще большей узнаваемости на рынке.

"На российском рынке нас уже знают, а в Тюмени мы только начинаем раскрываться. Мы проактивные, принимаем участие во всех выставках, ярмарках, на всех платформах не только в Тюмени, но и на российском уровне, так же выезжаем за границу. Как только услышали про этот конкурс сразу же заявились. Хочется посмотреть на других участников, как они себя позиционируют, рекламируют, обменяться контактами, найти партнеров и клиентов", - подчеркнула Екатерина Антоненкова.

Ирина Шемякина