Тобольская фирма задолжала двоим работникам 450 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директор коммерческой организации из Тобольска стала фигурантом уголовного дела о невыплате заработной платы, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По данным следствия, предприниматель задолжала двоим работникам более 450 тыс. рублей.

Женщина 1977 года рождения обвиняется в преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, то есть полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, говорят следователи.

Установлено, что с апреля по август 2021 года она в полном объеме не выплачивала зарплату и денежную компенсацию за неиспользованный отпуск двум работникам фирмы. В настоящее время подозреваемая погасила часть задолженности.

Расследование уголовного дела продолжается.