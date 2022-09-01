Мастерица из Ялуторовска готовит печатные пряники по сибирским традициям

| Фото: Анны Антясовой | Фото: Анны Антясовой

80 печатных пряников ежемесячно изготавливает мастерица Анна Антясова из Ялуторовска. Ее продукцию можно приобрести в Ялуторовском остроге, на ярмарках и фестивалях. Стоимость пряника — 300 рублей.

"Этим делом занимаюсь всего два года. В 2020 году комитет по культуре и туризму городя Ялуторовска проводил конкурс "Готовим по-ялуторовски", я решила поучаствовать. Думала, что можно приготовить, чтобы выиграть? Решила готовить пряник. Было пролито много слез, испорчено много теста. То башни и надписи не было видно четко, то повидло растекалось. Но труды были не напрасны, я заняла первое место и приз зрительских симпатий", - рассказала руководитель фирмы "Ялуторовские пряники" Анна Антясова корреспонденту информагентства "Тюменская линия".

Для изготовления пряников у Анны имеется электрический духовой шкаф с конвенцией, деревянная печатная доска и три деревянных формы: с Коньком-горбунком, Ялуторовским острогом, солнцем Ярило. Их изготовил на заказ ялуторовский мастер по резьбе по дереву Василий Милованов.

Каждый пряник мастерица готовит и пропечатывается вручную, использует только натуральные продукты, как это делали в старину. В Ялуторовский пряник Анна добавляет куркуму, она дает тесту красивый, яркий цвет и продлевает срок хранения, перец придает согревающий оттенок и добавляет небольшую остроту, корица оттеняет другие специи и создает волшебный аромат, а благодаря имбирю у пряников богатый вкус. Главным ингредиентом пряника является черная черемуха, ее Анна выращивает у себя на даче, также все знакомые и друзья приносят эти ягоды.

"Ягоды пропускаю через мясорубку четыре раза, они придают пряникам тонкий миндальный аромат. Начинка у пряников - домашнее яблочное повидло. На десять пряников уходит один литр повидла, поэтому я не могу делать большие объемы, да и хорошее повидло не купить в магазинах", - пояснила она.

В планах у Анны проводить выездные мастер-классы по изготовлению печатных пряников и выпекать печенье из этого же теста.

"Было бы интересно в остроге выпекать пряники вместе с туристами. Например, семья может вместе состряпать пряники и потом пока они гуляют по острогу, изделия приготовятся и их можно забрать с собой. Печенье готовить проще. Я уже пробовала делать к новому году в форме елочек, варежек, к Яблоневому спасу в форме яблок. Заказала для печенья форму острога", - подытожила она.

Напомним, что в 2020 году рецепт ялуторовского пряника вошел в книгу "Уральская кухня: 52 оригинальных рецепта!", в 2021 году Анна заняла третье место в окружном этапе конкурса "Туристический сувенир" - 2021 "Большой Урал" в Екатеринбурге.

Ирина Шемякина