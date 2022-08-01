Подготовиться к учебному году юным тюменцам помогают городские депутаты

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Приобрести школьные ранцы и письменные принадлежности в преддверии 1 сентября депутаты городской думы помогают многодетным и малообеспеченным семьям в Тюмени. В 2022 году 300 ребятишек получат такую помощь в рамках традиционной акции "Собери ребенка в школу".

Так, заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов побывал в гостях у Ани, Игоря и Артема Коробко. В этом году ребята идут во 2, 5 и 8 классы. Обеспечить всех школьной формой, рюкзаками, канцелярией непросто. Старший сын Кирилл учится в колледже, и ему тоже нужны письменные принадлежности и тетради.

Новенький рюкзак четверокласснику Кариму Сайвалиеву вручил депутат Андрей Голоус. Мальчик любит рисовать, поэтому особенно ему понравились карандаши. В школу он ходит с удовольствием. "Приятно видеть, как ребятишки радуются подаркам. Не все семьи могут позволить себе приобрести именно те принадлежности, которые нравятся детям", - поделился депутат.

Четвероклассница Ангелина и второклассник Амир Ахмедзяновы получили школьные рюкзаки от депутата Антона Терехина. "Для нас счастье видеть довольных ребят, отдохнувших за каникулы. Красивые рюкзаки, яркие дневники, тетради помогут им настроиться на учебный год", - считает народный избранник.

"Большая семья – это не только радость, но и хлопоты. Ежедневно родителям приходится решать много больших и маленьких задач. Чтобы поддержать земляков, мы подключаемся к акции "Собери ребенка в школу". Ежегодно несколько тысяч тюменцев получают адресную помощь. Спасибо всем, кто находит возможность участвовать и делает это от всего сердца", - подытожил Дмитрий Осипов.

Отметим, что все рюкзаки имеют светоотражающие элементы и удобную спинку, а внутри все необходимое школьнику: тетради, пеналы, дневники, наборы для творчества и многое другое. Усилиями партии "Единая Россия" акция "Собери ребенка в школу" продолжается в городах нашей страны и Донбасса.

Николай Ступников