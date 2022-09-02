Тюменская компания развивает B2B маркетплейс

| Фото: Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

Маркетплейс для бизнеса Finleo развивает консалтинговая группа "Атом" в Тюменской области. За прошлый год на этой В2В площадке для продаж услуг для бизнеса совершено более 14 сделок. В августе компания стала победителем INNOWEEК 2.0, а 2 сентября представила свой проект развития площадки экспертному совету бизнес-инкубатора Тюменского технопарка.

"В данный момент мы активно развиваем категории финансовых, консалтинговых, страховых услуг, а также продажу товаров, которых нет на привычных маркетплейсах. Это программное обеспечение, оборудование, спецтехника", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель группы "Атом" Всеволод Коптелов.

По его словам, проект нуждается больше в немонитарных мерах поддержки - юридической, интеграции со Сколково, участие в бизнес-миссиях в страны СНГ.

"Любой игрок на рынке таких услуг является стартапом. Как показывает практика, в нашей стране всего четыре процента компаний, работающих в В2В секторе, имеют свои интернет-магазины или размещаются на торговых площадках. У нас есть профессиональная экспертиза в сфере финансового консалтинга в В2В, в нашей команде более 50 специалистов. Мы нацелены на рост и развитие ", - пояснил руководитель.

На конкурсе INNOWEEК 2.0 эксперты Фонда "Сколково" и федеральные специалисты по цифровым B2B продажам дали наивысшую оценку тюменскому проекту. B2B маркетплейс Finleo выделили как площадку со стабильными позициями, уже успешно работающую на рынке и способствующую импортозамещению. Отдельно был отмечен сильный потенциал проекта для развития МСП во всех регионах страны.

Эксперт кластера инновационных технологий Сколково Владимир Зеленин отметил, что фонд стремится создать сообщество в тысячу российских финтех-компаний, которые будут делать жизнь комфортнее. Создан механизм для отбора и развития инновационных проектов в финансовом секторе в партнерстве с крупнейшими банками, фондами и финансовыми экспертами. По итогам многие из них уже собраны в Sk Fintech Hub, и у Finleo очень высокие шансы войти в этот хаб.

Оксана Корнеенкова