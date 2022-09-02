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На предприятии в Тюмени работника затянуло между трубой и роликовой опорой

Происшествия, 16:25 02 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопрос о привлечении к административной ответственности ООО "Самплекс" рассматривает государственная инспекция труда. Работник предприятия в результате несчастного случая на производстве в Тюмени получил ушибы, ссадины, переломы ребер и травму грудной клетки.

Как сообщает Роструд, 10 августа изолировщик работал на линии загонки и коснулся трубы рукой. Мужчину затянуло между трубой и роликовой опорой, на крик прибежал мастер участка, отключивший питание линии.

Бригадир дал машинисту башенного крана распоряжение поднять придавившую изолировщика трубу. Пострадавшего работника доставили в больницу. Расследование установило, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работы.

Было также выявлено отсутствие со стороны руководства контроля за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины. Кроме того, пострадавший работник не соблюдал трудовой распорядок и дисциплину труда.

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# производственный травматизм

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