На предприятии в Тюмени работника затянуло между трубой и роликовой опорой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопрос о привлечении к административной ответственности ООО "Самплекс" рассматривает государственная инспекция труда. Работник предприятия в результате несчастного случая на производстве в Тюмени получил ушибы, ссадины, переломы ребер и травму грудной клетки.

Как сообщает Роструд, 10 августа изолировщик работал на линии загонки и коснулся трубы рукой. Мужчину затянуло между трубой и роликовой опорой, на крик прибежал мастер участка, отключивший питание линии.

Бригадир дал машинисту башенного крана распоряжение поднять придавившую изолировщика трубу. Пострадавшего работника доставили в больницу. Расследование установило, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работы.

Было также выявлено отсутствие со стороны руководства контроля за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины. Кроме того, пострадавший работник не соблюдал трудовой распорядок и дисциплину труда.