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Правительство РФ обязало органы власти вести аккаунты в двух соцсетях с 1 декабря

Политика, 19:02 05 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязаны создать и вести официальные аккаунты в социальных сетях ВКонтакте и "Одноклассники", сообщает правительство России в своем Telegram-канале.

С 1 декабря 2022 госучереждения начнут размещать в своих официальных пабликах отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам и обновленные контактные данные, такие как адрес электронной почты и номера телефонов.

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# Правительство РФ , соцсети

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