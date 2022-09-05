Правительство РФ обязало органы власти вести аккаунты в двух соцсетях с 1 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязаны создать и вести официальные аккаунты в социальных сетях ВКонтакте и "Одноклассники", сообщает правительство России в своем Telegram-канале.

С 1 декабря 2022 госучереждения начнут размещать в своих официальных пабликах отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам и обновленные контактные данные, такие как адрес электронной почты и номера телефонов.