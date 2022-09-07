  • 7 сентября 20227.09.2022среда
  • В Тюмени 10..12 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более двух тонн машинного масла незаконно везли из Тюменской области в Казахстан

Происшествия, 12:35 07 сентября 2022

Уральское таможенное управление | Фото: Уральское таможенное управление

Три машины, в которых перевозилось более двух тонн гидравлического машинного масла, задержали вблизи российско-казахстанской границы мобильные группы Тюменской таможни. Возбуждены административные дела за незаконный вывоз нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Предприниматели перевозили товар без обязательного декларирования. Минеральные смазочные масла стоимостью около 400 тысяч рублей предназначались для продажи в Республике Казахстан", - рассказал заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.

Сотрудники таможни изъяли незадекларированные партии. В настоящей момент возбуждено три административных дела по части 1 статьи 16.2 КоАП России. Нарушителям грозит штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменская таможня

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:35 07.09.2022Более двух тонн машинного масла незаконно везли из Тюменской области в Казахстан
11:03 07.09.2022Жительница Тюменского района пойдет под суд за убийство невестки
10:34 07.09.2022Восьмилетнюю школьницу сбили на пешеходном переходе в Тюмени
09:58 07.09.2022Три грузовых вагона сошли с железной дороги на тюменской станции Утяшево