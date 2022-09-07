Более двух тонн машинного масла незаконно везли из Тюменской области в Казахстан

| Фото: Уральское таможенное управление | Фото: Уральское таможенное управление

Три машины, в которых перевозилось более двух тонн гидравлического машинного масла, задержали вблизи российско-казахстанской границы мобильные группы Тюменской таможни. Возбуждены административные дела за незаконный вывоз нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Предприниматели перевозили товар без обязательного декларирования. Минеральные смазочные масла стоимостью около 400 тысяч рублей предназначались для продажи в Республике Казахстан", - рассказал заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.

Сотрудники таможни изъяли незадекларированные партии. В настоящей момент возбуждено три административных дела по части 1 статьи 16.2 КоАП России. Нарушителям грозит штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров.