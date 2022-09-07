Тюменца арестовали на 10 суток за долг по алиментам

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

10 суток ареста получил тюменец за уклонение от уплаты алиментов, сообщает областная служба судебных приставов. Мужчина должен выплатить дочери 250 тыс. рублей.

За 2021 год житель Тюмени выплатил своему ребенку всего 4 тыс. рублей. Он несколько раз менял место жительства. Только за последние полгода судебный пристав проверил шесть адресов, прежде чем должник был найден и отправлен в суд.

Мужчина признан виновным по ч. 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Если после отбывания административного наказания он продолжит уклоняться от уплаты, его привлекут к уголовной ответственности.